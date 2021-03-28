​У «Милана» будет 100 млн евро на трансферы

«Милан» может рассчитывать порядка на сто миллионов евро для летних трансферов за счёт экономии средств в зимнее окно и вероятной квалификации в Лигу чемпионов, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, приоритетом «россонери» на лето является подписание полноценного контракта с арендованным у «Челси» защитником Фикайо Томори. Также клуб может подписать Душана Влаховича из «Фиорентины» и Николу Влашича из ЦСКА. В случае с последним всё зависит от того, останется ли в команде Хакан Чалханоглу.

Неопределённой остаётся и ситуация с голкипером Джанлуиджи Доннаруммой, чей контракт тоже истекает. Два возможных варианта замены – Пьерлуиджи Голлини и Майк Меньян.