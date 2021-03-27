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​Агент подтвердил наличие предложений у Видаля

27 Марта 2021, 22:32,

Артуро Видаля слухи регулярно связывают с различными клубами. По последним данным, чилийцем интересуются «Марсель» и «Галатасарай».

Агент Видаля Фернандо Феличевич подтвердил наличие предложений у полузащитника, не став называть имена клубов.

«Это нормально, что у футболиста такого уровня есть предложения, но пока Видаль остаётся в «Интере», - сказал агент La Gazzetta dello Sport.

В сезоне 2020/2021 Артуро Видаль провёл за «Интер» тридцать матчей в различных соревнованиях. На счету чилийца два забитых мяча и два результативных паса на партнёров. Видаль выступает за «нерадзурри» с сентября прошлого года.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Интер Милан, Артуро Видаль
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