​Пинсольо: «Роналду всегда платил за наши обеды»

Голкипер «Ювентуса» Карло Пинсольо высказался по поводу своего звёздного одноклубника Криштиану Роналду. 31-летний вратарь ответил на вопрос, что ест португальский нападающий.

«Мы обедали вместе всего несколько раз. Конечно, он не ест каннеллони [итальянское макаронное издание – прим.] или что-то подобное, но это были обычные обеды. Кто платил за них? Всегда платил Криштиану», - передаёт слова Пинсольо juventusnews24.

В этом сезоне Карло Пинсольо ни разу не выходил на поле. При этом в декабре он умудрился схлопотать красную карточку, находясь на скамейке для запасных в дерби против «Торино».