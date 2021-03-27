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«Марсель» и «Галатасарай» поборются за Видаля

27 Марта 2021, 13:57,

Чилийский хавбек Артуро Видаль, правами на которого владеет миланский «Интер», имеет два варианта продолжения карьеры. Об этом сообщает Tuttomercatoweb.

По данным источника, в подписании контракта с опытным полузащитником заинтересованы «Марсель» и стамбульский «Галатасарай». Стоит отметить, что французский клуб сейчас тренирует Хорхе Сампаоли, ранее работавший в сборной Чили.

Артуро пополнил ряды «нерадзурри» в сентябре прошлого года на правах свободного агента. Игрок подписал контракт до лета 2022-го года.

В текущем сезоне Серии А чилиец сыграл 23 матча, отметившись голом и результативной передачей.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Марсель, Галатасарай, Артуро Видаль
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