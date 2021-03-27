«Аталанта» назвала стоимость Госенса

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27 Марта 2021, 10:15,
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Немецкий полузащитник Робин Госенс может покинуть «Аталанту» в летнее трансферное окно, об этом рапортует Corriere di Bergamo.
Источник сообщает, что бергамаски определились с суммой отступных за трансфер 26-летнего футболиста. Итальянский клуб планирует получить порядка 40 миллионов евро.
Ранее стало известно об интересе к Госенсу со стороны туринского «Ювентуса» и «Манчестер Сити».
В нынешнем сезоне чемпионата Италии полузащитник провел 23 поединка, отметившись девятью забитыми мячами и пятью результативными передачами. В составе «Аталанты» Госенс выступает с 2017-го года.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Аталанта, Робин Госенс