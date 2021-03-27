«Аталанта» назвала стоимость Госенса

Немецкий полузащитник Робин Госенс может покинуть «Аталанту» в летнее трансферное окно, об этом рапортует Corriere di Bergamo.

Источник сообщает, что бергамаски определились с суммой отступных за трансфер 26-летнего футболиста. Итальянский клуб планирует получить порядка 40 миллионов евро.

Ранее стало известно об интересе к Госенсу со стороны туринского «Ювентуса» и «Манчестер Сити».

В нынешнем сезоне чемпионата Италии полузащитник провел 23 поединка, отметившись девятью забитыми мячами и пятью результативными передачами. В составе «Аталанты» Госенс выступает с 2017-го года.