Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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Аллегри может заменить Гаттузо в «Наполи»

20 Марта 2021, 09:16,

В «Наполи» назревает смена главного тренера по завершении нынешнего сезона. Об этом информирует Corriere dello Sport.

Источник сообщает, что президент неаполитанского клуба Аурелио де Лаурентис намерен отправить в отставку Дженнаро Гаттузо. На освободившееся место руководство клуба планирует пригласить Массимилиано Аллегри, поработавшего в «Милане» и туринском «Ювентусе».

Ранее СМИ сообщали об интересе к итальянскому тренеру со стороны донецкого «Шахтёра» и «Лидса».

В нынешнем сезоне Серии А неаполитанская команда набрала 50 баллов и располагается на пятой позиции в турнирной таблице.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Наполи, Массимилиано Аллегри
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