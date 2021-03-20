Аллегри может заменить Гаттузо в «Наполи»

В «Наполи» назревает смена главного тренера по завершении нынешнего сезона. Об этом информирует Corriere dello Sport.

Источник сообщает, что президент неаполитанского клуба Аурелио де Лаурентис намерен отправить в отставку Дженнаро Гаттузо. На освободившееся место руководство клуба планирует пригласить Массимилиано Аллегри, поработавшего в «Милане» и туринском «Ювентусе».

Ранее СМИ сообщали об интересе к итальянскому тренеру со стороны донецкого «Шахтёра» и «Лидса».

В нынешнем сезоне Серии А неаполитанская команда набрала 50 баллов и располагается на пятой позиции в турнирной таблице.