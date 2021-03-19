«Можете оставлять пожелания»: «Фиорентина» поздравила Кокорина с юбилеем

Сегодня, 19-го марта, российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин празднует день рождения. Форварду исполнилось 30 лет.

«С днем рождения, Кокорин. Можете оставлять свои пожелания», - гласит сообщение пресс-службы флорентийского клуба в «Твиттере».

Россиянин пополнил ряды «фиалок» в зимнее трансферное окно. Итальянский клуб приобрел нападающего у московского «Спартака» за 4,5 миллиона евро. Контракт Александра с «фиалками» рассчитан до середины 2024-го года.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии Кокорин провел три встречи, в которых получил желтую карточку.