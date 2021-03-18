​Де Росси вошёл в тренерский штаб сборной Италии

Экс-игрок «Ромы» Даниэле де Росси вышел в тренерский штаб сборной Италии, о чём объявила местная федерация футбола.

«Я горжусь тем, что начинаю тренерскую карьеру в национальной сборной. Спасибо президенту федерации Габриэле Гравине и главному тренеру Роберто Манчини за доверие и возможность», - высказался де Росси.

«Я очень рад, что Даниэле присоединился к нашему штабу. Уверен, что он сможет внести важный вклад. Надеюсь, этот свой первый опыт будет полезен для него в будущем», - высказался Манчини.

Даниэле де Росси объявил о завершении карьеры чуть более года назад.