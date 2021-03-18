​Де Росси вошёл в тренерский штаб сборной Италии

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18 Марта 2021, 15:45,
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Экс-игрок «Ромы» Даниэле де Росси вышел в тренерский штаб сборной Италии, о чём объявила местная федерация футбола.
«Я горжусь тем, что начинаю тренерскую карьеру в национальной сборной. Спасибо президенту федерации Габриэле Гравине и главному тренеру Роберто Манчини за доверие и возможность», - высказался де Росси.
«Я очень рад, что Даниэле присоединился к нашему штабу. Уверен, что он сможет внести важный вклад. Надеюсь, этот свой первый опыт будет полезен для него в будущем», - высказался Манчини.
Даниэле де Росси объявил о завершении карьеры чуть более года назад.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Сборная Италии, Даниэле Де Росси