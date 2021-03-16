Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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Рибери хочет вернуться в Бундеслигу

16 Марта 2021, 12:18,

37-летний французский вингер Франк Рибери планирует покинуть «Фиорентину» по завершении текущего сезона, рапортует La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, опытный полузащитник желает вернуться в немецкую Бундеслигу, где ранее длительное время выступал за мюнхенскую «Баварию». Интерес к игроку проявляют несколько клубов, названия которых пока не раскрываются.

Напомним, что действующее трудовое соглашение Рибери с флорентийцами истекает летом 2021-го года.

В текущем розыгрыше Серии А Франк провел 20 поединков, записав на свой счет один забитый мяч и пять результативных передач.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Франк Рибери
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