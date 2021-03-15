Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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​Капелло: «Интер» уже чемпион»

15 Марта 2021, 19:17,

Известный итальянский тренер Фабио Капелло не сомневается в том, что «Интер» станет чемпионом Италии.

В воскресенье «Милан» проиграл в родных стенах «Наполи», в результате чего отставание «россонери» от лидирующих соседей увеличилось до девяти зачётных баллов.

«Я уже несколько недель говорю, что «Интер» выиграл чемпионат. Я говорю это с тех пор, как «Милан» проиграл в гостях у «Специи». Теперь могу лишь подтвердить это», - высказался Капелло для Sky Sport Italia.

Напомним, что «Милан» долгое время лидировал в Серии А, но в какой-то момент стал регулярно терять очки.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Интер Милан, Фабио Капелло
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