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Кьеллини верит в чемпионство «Ювентуса»

15 Марта 2021, 13:49,

Центральный защитник туринского «Ювентуса» Джорджо Кьеллини поделился мнением о шансах команды на чемпионство в нынешнем сезоне Серии А.

«Борьба за скудетто? Мы должны думать только о себе. Будем верить в победу до самого конца. «Ювентус» по-прежнему способен добиваться успеха. Посмотрим, на каком месте будет команда перед игрой с «Интером» в предпоследнем туре», - приводит слова защитника Tuttosport.

«Ювентус» с 55 очками занимает третье место в турнирной таблице Серии А. Подопечные Андреа Пирло, имея игру в запасе, отстают от лидирующего «Интера» на десять баллов.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Ювентус, Джорджо Кьеллини
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Комментарии (3)
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2
Sergo
15 Марта 2021, 15:17

У этого чела и Кристины, в отличие от карлика, есть COJONES...

0
Zenituwka
15 Марта 2021, 14:37

А я в нём даже не сомневаюсь.

0
Alex1972
15 Марта 2021, 13:59

Ты лучше нос себе поравняй, мечтатель... Хе-хе...

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