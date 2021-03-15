Кьеллини верит в чемпионство «Ювентуса»

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15 Марта 2021, 13:49,
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Центральный защитник туринского «Ювентуса» Джорджо Кьеллини поделился мнением о шансах команды на чемпионство в нынешнем сезоне Серии А.
«Борьба за скудетто? Мы должны думать только о себе. Будем верить в победу до самого конца. «Ювентус» по-прежнему способен добиваться успеха. Посмотрим, на каком месте будет команда перед игрой с «Интером» в предпоследнем туре», - приводит слова защитника Tuttosport.
«Ювентус» с 55 очками занимает третье место в турнирной таблице Серии А. Подопечные Андреа Пирло, имея игру в запасе, отстают от лидирующего «Интера» на десять баллов.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Ювентус, Джорджо Кьеллини
У этого чела и Кристины, в отличие от карлика, есть COJONES...
А я в нём даже не сомневаюсь.
Ты лучше нос себе поравняй, мечтатель... Хе-хе...