Кьеллини верит в чемпионство «Ювентуса»

Центральный защитник туринского «Ювентуса» Джорджо Кьеллини поделился мнением о шансах команды на чемпионство в нынешнем сезоне Серии А.

«Борьба за скудетто? Мы должны думать только о себе. Будем верить в победу до самого конца. «Ювентус» по-прежнему способен добиваться успеха. Посмотрим, на каком месте будет команда перед игрой с «Интером» в предпоследнем туре», - приводит слова защитника Tuttosport.

«Ювентус» с 55 очками занимает третье место в турнирной таблице Серии А. Подопечные Андреа Пирло, имея игру в запасе, отстают от лидирующего «Интера» на десять баллов.