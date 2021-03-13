Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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«Аталанта» без Миранчука разобралась со «Специей» и догнала «Ювентус»

13 Марта 2021, 00:37,

Матч 27-го тура Серии А «Аталанта» - «Специя» получился равным по статистическим показателям, но бергамаски были опаснее впереди, а главное - реализовывали свои моменты за счет мастерства игроков.

Счет мог не раз измениться в первом тайме, но мяч упорно не летел в ворота. После перерыва Йосип Иличич создал момент для Марко Пашалича, и промахнуться было невозможно. Тут же Луис Муриэль с линии штрафной по изящной траектории вернул мяч  в сетку ворот гостей. Ближе к концу матча Пашалич оформил дубль, а Роберто Пикколи забил гол престижа - 3:1.

Россиянин Алексей Миранчук провел все 90 минут на скамейке запасных. Его команда догнала «Ювентус» на третьем месте.

Протокол игры  
Аталанта 3:1 Специя
(1:0) Пашалич Марио 53'    
(2:0) Муриэль Луис 55'    
(3:0) Пашалич Марио 72'    
    82' Пикколи Роберто (3:1)
Спортьелло Марко Толой Рафаэл   8' Паломино Хосе Джимсити Берат   54' (Ромеро Кристиан (   54') Меле Йоаким Де Рон Мартен   25' Фройлер Ремо Госенс Робин Пашалич Марио Иличич Йосип   66' (Малиновский Руслан (   66') Муриэль Луис   66' (Сапата Дуван (   66')
Запасные: Миранчук Алексей Руджери Маттео Кальдара Маттиа Гисланди Давиде Голлини Пьерлуиджи Коваленко Виктор Пессина Маттео Ламмерс Сэм Росси Франческо
Зут Йерун Виньяли Лука   67' (Эстевес Науэль (   67') Исмайли Ардиан   80' (Фариас Диего (   80') Эрлич Мартин Марчицца Риккардо Сена Лео Риччи Матео Маджоре Джулио   67' (Акампора Дженнаро (   67') Верде Даниэле   80' (Пикколи Роберто (   80') Нзола М'Бала   80' (Шабо Юлиан (   80') Гьяси Эммануэль
Запасные: Бастони Симоне Рафаэл Биттенкур Агудело Кевин Побега Томмазо Галабинов Андрей Терци Клаудио Феррер Сальвадор
12 марта. Стадион "Гевисс Стэдиум".

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Аталанта, Специя
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