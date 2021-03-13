«Аталанта» без Миранчука разобралась со «Специей» и догнала «Ювентус»

|
13 Марта 2021, 00:37,
|
|
Матч 27-го тура Серии А «Аталанта» - «Специя» получился равным по статистическим показателям, но бергамаски были опаснее впереди, а главное - реализовывали свои моменты за счет мастерства игроков.
Счет мог не раз измениться в первом тайме, но мяч упорно не летел в ворота. После перерыва Йосип Иличич создал момент для Марко Пашалича, и промахнуться было невозможно. Тут же Луис Муриэль с линии штрафной по изящной траектории вернул мяч в сетку ворот гостей. Ближе к концу матча Пашалич оформил дубль, а Роберто Пикколи забил гол престижа - 3:1.
Россиянин Алексей Миранчук провел все 90 минут на скамейке запасных. Его команда догнала «Ювентус» на третьем месте.
Протокол игры
|(1:0) Пашалич Марио 53'
|(2:0) Муриэль Луис 55'
|(3:0) Пашалич Марио 72'
|82' Пикколи Роберто (3:1)
Спортьелло Марко • Толой Рафаэл • 8'Паломино Хосе • Джимсити Берат 54' ( Ромеро Кристиан ( 54') • Меле Йоаким • Де Рон Мартен • 25'Фройлер Ремо • Госенс Робин • Пашалич Марио • Иличич Йосип 66' ( Малиновский Руслан ( 66') • Муриэль Луис 66' ( Сапата Дуван ( 66')
Запасные: Миранчук Алексей • Руджери Маттео • Кальдара Маттиа • Гисланди Давиде • Голлини Пьерлуиджи • Коваленко Виктор • Пессина Маттео • Ламмерс Сэм • Росси Франческо
Зут Йерун • Виньяли Лука 67' ( Эстевес Науэль ( 67') • Исмайли Ардиан 80' ( Фариас Диего ( 80') • Эрлич Мартин • Марчицца Риккардо • Сена Лео • Риччи Матео • Маджоре Джулио 67' ( Акампора Дженнаро ( 67') • Верде Даниэле 80' ( Пикколи Роберто ( 80') • Нзола М'Бала 80' ( Шабо Юлиан ( 80') • Гьяси Эммануэль
Запасные: Бастони Симоне • Рафаэл Биттенкур • Агудело Кевин • Побега Томмазо • Галабинов Андрей • Терци Клаудио • Феррер Сальвадор
12 марта. Стадион "Гевисс Стэдиум".
|
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Аталанта, Специя