«Аталанта» без Миранчука разобралась со «Специей» и догнала «Ювентус»

Матч 27-го тура Серии А «Аталанта» - «Специя» получился равным по статистическим показателям, но бергамаски были опаснее впереди, а главное - реализовывали свои моменты за счет мастерства игроков.

Счет мог не раз измениться в первом тайме, но мяч упорно не летел в ворота. После перерыва Йосип Иличич создал момент для Марко Пашалича, и промахнуться было невозможно. Тут же Луис Муриэль с линии штрафной по изящной траектории вернул мяч в сетку ворот гостей. Ближе к концу матча Пашалич оформил дубль, а Роберто Пикколи забил гол престижа - 3:1.

Россиянин Алексей Миранчук провел все 90 минут на скамейке запасных. Его команда догнала «Ювентус» на третьем месте.