​Тотти назвал два эпизода из своей карьеры, о которых он жалеет

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12 Марта 2021, 15:42,
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Известный в прошлом итальянский футболист Франческо Тотти в интервью для Corriere della Sera назвал два эпизода из своей карьеры, о которых он жалеет.
«Сожалею ли я о чём-нибудь в своей карьере? Да. О том фоле на Марио Балотелли, а также о плевке в Кристиана Поульсена. Это худшее, что я мог сделать. Я до сих пор не могу найти объяснения, почему я так поступил», - высказался Тотти.
Тотти совершил грубейший фол на красную карточку против Балотелли в одном из матчей между «Ромой» и «Интером». Что до плевка в Поульсена, то он случился во время игры между сборными Италии и Дании на Евро-2004.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Рома, Марио Балотелли, Франческо Тотти, Кристиан Поульсен