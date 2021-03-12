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​Тотти назвал два эпизода из своей карьеры, о которых он жалеет

12 Марта 2021, 15:42,

Известный в прошлом итальянский футболист Франческо Тотти в интервью для Corriere della Sera назвал два эпизода из своей карьеры, о которых он жалеет.

«Сожалею ли я о чём-нибудь в своей карьере? Да. О том фоле на Марио Балотелли, а также о плевке в  Кристиана Поульсена. Это худшее, что я мог сделать. Я до сих пор не могу найти объяснения, почему я так поступил», - высказался Тотти.

Тотти совершил грубейший фол на красную карточку против Балотелли в одном из матчей между «Ромой» и «Интером». Что до плевка в Поульсена, то он случился во время игры между сборными Италии и Дании на Евро-2004.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Рома, Марио Балотелли, Франческо Тотти, Кристиан Поульсен
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