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Данило сравнил Пирло с Гвардиолой

09 Марта 2021, 18:37,

Защитник туринского «Ювентуса» Данило Луис сравнил Андреа Пирло с Хосепом Гвардиолой.

«Мне очень нравится участвовать в построении игры, Пирло дает мне много свободы. Он хочет, чтобы я много двигался и владел мячом, доставляя трудности сопернику.

Идеи Пирло очень похожи на идеи Гвардиолы. То, как видит футбол Пеп и его тренерский штаб, имеет много общего с мыслями Пирло. Они очень много анализируют, пытаясь предугадать любое перестроение соперника. Это футбол, который мне нравится, именно поэтому у меня всё получается», - цитирует бразильского футболиста Marca.

Напомним, что с 2017 по 2019 год Данило выступал за «Манчестер Сити».
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Хосеп Гвардиола, Андреа Пирло, Данило Луис
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Комментарии (2)
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0
Misha_diablo_football
09 Марта 2021, 18:46

Сравнивает Ламборжини с Фиатом....)))...

0
ARTUR
09 Марта 2021, 18:41

Пирло если и похож на кого то , то только на своего кореша Гатузу такой же гений

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