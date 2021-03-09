Данило сравнил Пирло с Гвардиолой

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09 Марта 2021, 18:37,
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Защитник туринского «Ювентуса» Данило Луис сравнил Андреа Пирло с Хосепом Гвардиолой.
«Мне очень нравится участвовать в построении игры, Пирло дает мне много свободы. Он хочет, чтобы я много двигался и владел мячом, доставляя трудности сопернику.
Идеи Пирло очень похожи на идеи Гвардиолы. То, как видит футбол Пеп и его тренерский штаб, имеет много общего с мыслями Пирло. Они очень много анализируют, пытаясь предугадать любое перестроение соперника. Это футбол, который мне нравится, именно поэтому у меня всё получается», - цитирует бразильского футболиста Marca.
Напомним, что с 2017 по 2019 год Данило выступал за «Манчестер Сити».
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Хосеп Гвардиола, Андреа Пирло, Данило Луис
Сравнивает Ламборжини с Фиатом....)))...
Пирло если и похож на кого то , то только на своего кореша Гатузу такой же гений