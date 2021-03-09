Данило сравнил Пирло с Гвардиолой

Защитник туринского «Ювентуса» Данило Луис сравнил Андреа Пирло с Хосепом Гвардиолой.

«Мне очень нравится участвовать в построении игры, Пирло дает мне много свободы. Он хочет, чтобы я много двигался и владел мячом, доставляя трудности сопернику.

Идеи Пирло очень похожи на идеи Гвардиолы. То, как видит футбол Пеп и его тренерский штаб, имеет много общего с мыслями Пирло. Они очень много анализируют, пытаясь предугадать любое перестроение соперника. Это футбол, который мне нравится, именно поэтому у меня всё получается», - цитирует бразильского футболиста Marca.

Напомним, что с 2017 по 2019 год Данило выступал за «Манчестер Сити».