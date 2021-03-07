​«Заплатка хуже дыры»: В Италии раскритиковали Кокорина

|
07 Марта 2021, 14:30,
|
|
На страницах Vila News приводится отрывок из материала издания La Repubblica, в котором журналист Стефано Каппеллини коснулся российского форварда Александра Кокорина.
«Зимнее трансферное окно обычно используется как оперативное вмешательство для исправления того, что не работает. Я не знаю, был ли Кокорин тем, кого мы видели в этих роликах, или ему просто нужно время, чтобы оправиться от своих проблем.
Конечно, если судить по 40 минутам в матче с «Ромой», то россиянин является полной противоположностью того, зачем нужно зимнее трансферное окно. Тот случай, когда заплатка хуже дыры», - написал журналист.
Напомним, Александр Кокорин получил травму бедра и пропустит как минимум неделю.
|
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Фиорентина, Александр Кокорин