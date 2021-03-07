Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

​«Заплатка хуже дыры»: В Италии раскритиковали Кокорина

07 Марта 2021, 14:30,

На страницах Vila News приводится отрывок из материала издания La Repubblica, в котором журналист Стефано Каппеллини коснулся российского форварда Александра Кокорина.

«Зимнее трансферное окно обычно используется как оперативное вмешательство для исправления того, что не работает. Я не знаю, был ли Кокорин тем, кого мы видели в этих роликах, или ему просто нужно время, чтобы оправиться от своих проблем.

Конечно, если судить по 40 минутам в матче с «Ромой», то россиянин является полной противоположностью того, зачем нужно зимнее трансферное окно. Тот случай, когда заплатка хуже дыры», - написал журналист.

Напомним, Александр Кокорин получил травму бедра и пропустит как минимум неделю.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Фиорентина, Александр Кокорин
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Экс-игрок сборной Бразилии: «Роналду никогда не достигнет уровня Пеле, Марадоны и Месси»
Экс-игрок сборной Бразилии: «Роналду никогда не достигнет уровня Пеле, Марадоны и Месси»
Месси чудом не вылетел из Кубка Короля: «Барселона» была на волоске, но дожала «Севилью» в полуфинале
Месси чудом не вылетел из Кубка Короля: «Барселона» была на волоске, но дожала «Севилью» в полуфинале
258 миллионов евро на два титула РПЛ: Эффективность трансферов «Зенита»
258 миллионов евро на два титула РПЛ: Эффективность трансферов «Зенита»
Два удаления, камбэк Промеса и чудесный Хвича: «Спартак» проиграл «Рубину» впервые за 82 месяца
Два удаления, камбэк Промеса и чудесный Хвича: «Спартак» проиграл «Рубину» впервые за 82 месяца
​Месси поругался с руководством «Севильи» в подтрибунном помещении
​Месси поругался с руководством «Севильи» в подтрибунном помещении


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 10000 Обзор Играть
7 Бонус: 19500 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола