Салемакерс: «Чувствую себя в «Милане» как дома»

Новичок «Милана» Алексис Салемакерс рассказал о своих целях.

«Я хочу представлять угрозу для соперника и помогать команде забивать – это я и стараюсь делать в каждом матче. Я чувствую себя в «Милане» как дома. Мне нравится каждый день приходить на тренировку и видеть своих одноклубников, потому что мы много общаемся и часто шутим. Это очень важно», - цитирует Самакерса пресс-служба клуба.

21-летний бельгиец принял участие в двадцати шести матчах «Милана» в нынешнем сезоне, забил три гола и отдал четыре голевые передачи. Контракт Салемакерса с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года, а его трансферная стоимость оценивается в восемнадцать миллионов евро.