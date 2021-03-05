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Салемакерс: «Чувствую себя в «Милане» как дома»

05 Марта 2021, 21:55,

Новичок «Милана» Алексис Салемакерс рассказал о своих целях.

«Я хочу представлять угрозу для соперника и помогать команде забивать – это я и стараюсь делать в каждом матче. Я чувствую себя в «Милане» как дома. Мне нравится каждый день приходить на тренировку и видеть своих одноклубников, потому что мы много общаемся и часто шутим. Это очень важно», - цитирует Самакерса пресс-служба клуба.

21-летний бельгиец принял участие в двадцати шести матчах «Милана» в нынешнем сезоне, забил три гола и отдал четыре голевые передачи. Контракт Салемакерса с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года, а его трансферная стоимость оценивается в восемнадцать миллионов евро.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Милан, Алексис Салемакерс
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