Экс-игрок сборной Бразилии: «Роналду никогда не достигнет уровня Пеле, Марадоны и Месси»

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04 Марта 2021, 10:30,
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Бывший футболист сборной Бразилии Жозе Алтафини поделился мнением о португальском бомбардире Криштиану Роналду, ныне выступающем за туринский «Ювентус».
«Я считаю, что Криштиану никогда не достигнет уровня Пеле, Диего Марадоны и Лионеля Месси. Эти трое - лучшие игроки в истории футбола», - приводит слова чемпиона мира 1958-го года Calciomercato.
Ранее сообщалось, что Роналду превзошел Пеле по количеству забитых мячей в официальных поединках.
В нынешнем сезоне 36-летний португалец сыграл 21 матч в Серии А, забил 20 голов и отдал три ассиста. Его контракт с итальянским грандом рассчитан до лета 2022-го года.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Криштиану Роналду, Жозе Алтафини
Примечательно, что все перечисленные - латиносы, оно и понятно, реальностью тут и не пахнет. Первые двое хотя бы со сборной блеснули, а карлик вообще ни о чём.
Все это и так понимают....
Все и так понимают, что латинос лизнул латиносам, они всегда так делают...
как обычно, одноклубники *опу лижут, а другие *овном поливают. ничего нового
бразилы все фапают на Пеле и превозносят его как божество какое-то. оно и понятно. гордость нации, человек который дарил радость не одному поколению. но. иногда надо все-таки снимать розовые очки и принимать тот факт, что появляются личности, как минимум не слабее и не менее легендарные. и уж тем более говорить о том, что Рон никогда не достигнет уровня Месси.. ну здрасьте ))) я не фанат ни первого ни второго, к слову... но ребзя явно одного калибра.
Всего лишь мнение, никоим образом не связанное с реальностью. Таким же макаром можно и заявить, что Пеле забивал только в дворовом чемпионате, а его феерии на ЧМ были командной заслугой, в то время как Роналду доказывал свой уровень и не один год, но перед лучшими спортсменами мира, а сборную сам привёл к командным наградам.
так и есть. хотелось бы посмотреть на пеле в современных реалиях, скорее всего это было бы жалкое зрелище