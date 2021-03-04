Экс-игрок сборной Бразилии: «Роналду никогда не достигнет уровня Пеле, Марадоны и Месси»

Бывший футболист сборной Бразилии Жозе Алтафини поделился мнением о португальском бомбардире Криштиану Роналду, ныне выступающем за туринский «Ювентус».

«Я считаю, что Криштиану никогда не достигнет уровня Пеле, Диего Марадоны и Лионеля Месси. Эти трое - лучшие игроки в истории футбола», - приводит слова чемпиона мира 1958-го года Calciomercato.

Ранее сообщалось, что Роналду превзошел Пеле по количеству забитых мячей в официальных поединках.

В нынешнем сезоне 36-летний португалец сыграл 21 матч в Серии А, забил 20 голов и отдал три ассиста. Его контракт с итальянским грандом рассчитан до лета 2022-го года.