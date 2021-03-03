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​«Ювентус» объявил о выкупе Маккенни

03 Марта 2021, 17:19,

«Ювентус» объявил о выкупе у «Шальке 04» контракта полузащитника Уэстона Маккенни. Сумма трансфера составит 18,5 миллиона евро. Туринский клуб будет выплачивать эту суму в течении трёх лет.

Также «старая синьора» сообщает о том, что бонусные выплаты, зависящие от выступлений Маккенни, могут позволить «Шальке 04» заработать ещё 6,5 миллиона евро.

Контракт Уэстона Маккенни с «Ювентусом» рассчитан до конца июня 2025 года.

После перехода в «Ювентус» на правах аренды Уэстон Маккенни провёл тридцать один матч, забил пять голов и отдал два результативных паса.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ювентус, Шальке 04, Уэстон Маккенни
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Комментарии (1)
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0
beorn_n
03 Марта 2021, 17:55

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