​«Ювентус» объявил о выкупе Маккенни

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03 Марта 2021, 17:19,
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«Ювентус» объявил о выкупе у «Шальке 04» контракта полузащитника Уэстона Маккенни. Сумма трансфера составит 18,5 миллиона евро. Туринский клуб будет выплачивать эту суму в течении трёх лет.
Также «старая синьора» сообщает о том, что бонусные выплаты, зависящие от выступлений Маккенни, могут позволить «Шальке 04» заработать ещё 6,5 миллиона евро.
Контракт Уэстона Маккенни с «Ювентусом» рассчитан до конца июня 2025 года.
После перехода в «Ювентус» на правах аренды Уэстон Маккенни провёл тридцать один матч, забил пять голов и отдал два результативных паса.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Ювентус, Шальке 04, Уэстон Маккенни
Хорошая сделка!