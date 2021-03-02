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Один из сотрудников «Сампдории» заразился коронавирусом, завтра матч с «Дженоа»

02 Марта 2021, 22:20,

«Сампдория» объявила о заражении одного из сотрудников клуба коронавирусом.

Заразившийся уже изолирован. Таким образом, все остальные сотрудники должны будут ещё раз сдать тесты в течение 24 часов после предыдущего тестирования.

Не уточняется, является ли этот человек футболистом или членом персонала.

Отметим, что уже завтра, третьего марта, «Сампдории» предстоит сыграть на выезде против «Дженоа», о переносе матча пока не сообщалось.

После двадцати четырёх туров «Сампдория» имеет в своём активе тридцать зачетных баллов и занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата Италии.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Сампдория
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