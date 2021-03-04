«Милан» вырвал ничью в матче с «Удинезе» на 90+7 минуте

Скудетто машет рукой на прощание «Милану» после третьей потери очков в четырёх последних матчах. «Россонери» в 25-м туре принимали «Удинезе» и в основное время не смогли свои моменты превратить в голы, к тому же пропустили после подачи углового в середине второго тайма, и Родриго Бекао был близок к тому, чтобы принести своей команде три очка. Тем не менее, на седьмой компенсированной минуте «Милан» спас ничью благодаря голу с пенальти - 1:1.

Сухие победы также достались «Вероне» (над «Беневенто», 3:0) и «Кальяри» (над Болоньей, 1:0). Дерби Генуи завершилось вничью - 1:1.