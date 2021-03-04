«Милан» вырвал ничью в матче с «Удинезе» на 90+7 минуте

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04 Марта 2021, 00:49,
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Скудетто машет рукой на прощание «Милану» после третьей потери очков в четырёх последних матчах. «Россонери» в 25-м туре принимали «Удинезе» и в основное время не смогли свои моменты превратить в голы, к тому же пропустили после подачи углового в середине второго тайма, и Родриго Бекао был близок к тому, чтобы принести своей команде три очка. Тем не менее, на седьмой компенсированной минуте «Милан» спас ничью благодаря голу с пенальти - 1:1.
Сухие победы также достались «Вероне» (над «Беневенто», 3:0) и «Кальяри» (над Болоньей, 1:0). Дерби Генуи завершилось вничью - 1:1.
Протокол игры
|68' Бекао Родриго (0:1)
|(1:1) Кесси Франк 90'
Доннарумма Джанлуиджи • Калюлю Пьер 63' ( Хёуге Йенс ( 63') • Кьяер Симон • Романьоли Алессио • 90'Тео Эрнандес • 32'Тонали Сандро 46' ( Мейте Суалихо ( 46') • Кесси Франк • 90'Кастильехо Самуэль 75' ( Салемакерс Алексис ( 75') • Диас Брахим 63' ( Калабрия Давиде ( 63') • Ребич Анте • 24'Леау Рафаэл
Запасные: Габбия Маттео • Томори Фикайо • Доннарумма Антонио • Татарушану Чиприан • Крунич Раде • Далот Диогу
Муссо Хуан • Бекао Родриго • Бонифаци Кевин • Нюйтинк Брэм • Молина Науэль • Де Пауль Родриго • Макенго Жан-Виктор 56' ( Льоренте Фернандо ( 56') • Арслан Толгай-Али 71' ( Уолас Соуза ( 71') • Зеегелаар Марвин 54' 71' ( Стрюгер-Ларсен Йенс ( 71') • Перейра Роберто 82' ( Самир Каэтано ( 82') • Несторовски Илья
Запасные: Де Майо Себастьян • Оуведжан Томас • Гаспарини Мануэль • Окака Стефано • Мичин Петар • Jayden Braaf • Скуффет Симоне
03 марта. Стадион "Сан-Сиро" (Милан).
Протокол игры
|(1:0) Дзаппакоста Давиде 52'
|77' Тонелли Лоренцо (1:1)
Перин Маттиа • Мазиелло Андреа • Радованович Иван • Кришито Доменико • Гольданига Эдоардо • Зайц Миха • Бадель Милан • 34'Стротман Кевин 82' ( Кассата Франческо ( 82') • Дзаппакоста Давиде • Дестро Маттиа 73' ( Пандев Горан ( 73') • Шомуродов Элдор 82' ( Пьяца Марко ( 82')
Запасные: Скамачча Джанлука • Сапата Кристиан • Гильоне Паоло • Мелегони Филиппо • Портанова Маноло • Циборра Леннарт • Онгене Жером • Маркетти Федерико • Бехрами Валон
Аудеро Эмиль • Берешиньски Бартош • Тонелли Лоренцо • Коллей Омар • Ауджелло Томмазо • Кандрева Антонио • Адриен Силва • Экдаль Олбин • Верре Валерио 59' ( Янкто Якуб ( 59') • Квальярелла Фабио 77' ( Рамирес Гастон ( 77') • Кейта Бальде 71' ( Габбьядини Маноло ( 71')
Запасные: Лерис Мехди • Йосида Майя • Феррари Алекс • Равалья Никола • Ла Гумина Антонино • Авогадри Лоренцо • Реджини Васко
03 марта. Стадион "Луиджи Феррарис".
Протокол игры
|(1:0) Ругани Даниэле 19'
Краньо Алессио • Ругани Даниэле 46' ( Чеппители Лука ( 46') • Годин Диего • Клаван Рагнар • Нандес Найтан • 15'Марин Рэзван 79' ( Дейола Алессандро ( 79') • Дункан Альфред • Дзаппа Габриэле 82' ( Асамоа Квадво ( 82') • Наингголан Раджа • Симеоне Джованни 61' ( Паволетти Леонардо ( 61') • Педро Жоао 81' ( Черри Альберто ( 81')
Скорупски Лукаш • Де Сильвестри Лоренцо • Антов Валентин 26' 75' ( Медель Гари ( 75') • Сумаоро Адама • М'Байе Ибрахим 64' ( Виньято Эмануэль ( 64') • Домингес Николас 32' ( Схаутен Йерди ( 32' ) • 86'Сванберг Маттиас 75' ( Паласио Родриго ( 75') • Орсолини Риккардо 64' ( Ольсен Андреас ( 64') • Сориано Роберто • Сансоне Никола • Барроу Муса
Запасные: Ювара Муса • Хайлоти Омар • Поли Андреа • Равалья Федерико • Да Коста Жуниор
03 марта. Стадион "Сарденья Арена" (Кальяри).
Протокол игры
|25' Фараони Марко (0:1)
|34' Фулон Дам (0:2)
|50' Ласанья Кевин (0:3)
Монтипо Лоренцо • Депаоли Фабио 46' ( Импрота Риккардо ( 46') • Глик Камил • Кальдирола Лука • Летиция Гаэтано 11' ( Фулон Дам ( 11' • Туиа Алессандро 46') • Сау Марко • Скьяттарелла Паскуале • Хетемай Перпарим • Ионице Артур • Инсинье Роберто 55' ( Виола Николас ( 55') • Лападула Джанлука 74' ( Гайч Адольфо ( 74')
Запасные: Лукателли Игор • Манфредини Никколо • Ди Серио Джузеппе • Мончини Габриэле • Дабо Брайан • Капрари Джанлука • Тельо Андрес
Сильвестри Марко • Маньяни Джанджакомо 83' ( Фавилли Андреа ( 83') • Гюнтер Корай • Чеккерини Федерико 79' ( Бесса Даниэль ( 79') • Фараони Марко • Тамез Адриен 66' ( Стураро Стефано ( 66' ) • 72'Велозу Мигель • Лазович Дарко • Барак Антонин • Цаканьи Маттиа 79' ( Ловато Маттео ( 79') • Ласанья Кевин 83' ( Давидович Павел ( 83')
Запасные: Берарди Алессандро • Четин Мерт • Виейра Ронни • Илич Иван • Пандур Ивор • Сальседо Эдди • Димарко Федерико
03 марта. Стадион "Чиро Вигорито" (Беневенто).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Милан, Удинезе