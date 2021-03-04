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«Милан» вырвал ничью в матче с «Удинезе» на 90+7 минуте

04 Марта 2021, 00:49,

Скудетто машет рукой на прощание «Милану» после третьей потери очков в четырёх последних матчах. «Россонери» в 25-м туре принимали «Удинезе» и в основное время не смогли свои моменты превратить в голы, к тому же пропустили после подачи углового в середине второго тайма, и Родриго Бекао был близок к тому, чтобы принести своей команде три очка. Тем не менее, на седьмой компенсированной минуте «Милан» спас ничью благодаря голу с пенальти - 1:1.

Сухие победы также достались «Вероне» (над «Беневенто», 3:0)  и «Кальяри» (над Болоньей, 1:0). Дерби Генуи завершилось вничью - 1:1.

Протокол игры  
Милан 1:1 Удинезе
    68' Бекао Родриго (0:1)
(1:1) Кесси Франк 90'    
Доннарумма Джанлуиджи Калюлю Пьер   63' (Хёуге Йенс (   63') Кьяер Симон Романьоли Алессио   90' Тео Эрнандес   32' Тонали Сандро   46' (Мейте Суалихо (   46') Кесси Франк   90' Кастильехо Самуэль   75' (Салемакерс Алексис (   75') Диас Брахим   63' (Калабрия Давиде (   63') Ребич Анте   24' Леау Рафаэл
Запасные: Габбия Маттео Томори Фикайо Доннарумма Антонио Татарушану Чиприан Крунич Раде Далот Диогу
Муссо Хуан Бекао Родриго Бонифаци Кевин Нюйтинк Брэм Молина Науэль Де Пауль Родриго Макенго Жан-Виктор   56' (Льоренте Фернандо (   56') Арслан Толгай-Али   71' (Уолас Соуза (   71') Зеегелаар Марвин   54'   71' (Стрюгер-Ларсен Йенс (   71') Перейра Роберто   82' (Самир Каэтано (   82') Несторовски Илья
Запасные: Де Майо Себастьян Оуведжан Томас Гаспарини Мануэль Окака Стефано Мичин Петар Jayden Braaf Скуффет Симоне
03 марта. Стадион "Сан-Сиро" (Милан).
Протокол игры  
Дженоа 1:1 Сампдория
(1:0) Дзаппакоста Давиде 52'    
    77' Тонелли Лоренцо (1:1)
Перин Маттиа Мазиелло Андреа Радованович Иван Кришито Доменико Гольданига Эдоардо Зайц Миха Бадель Милан   34' Стротман Кевин   82' (Кассата Франческо (   82') Дзаппакоста Давиде Дестро Маттиа   73' (Пандев Горан (   73') Шомуродов Элдор   82' (Пьяца Марко (   82')
Запасные: Скамачча Джанлука Сапата Кристиан Гильоне Паоло Мелегони Филиппо Портанова Маноло Циборра Леннарт Онгене Жером Маркетти Федерико Бехрами Валон
Аудеро Эмиль Берешиньски Бартош Тонелли Лоренцо Коллей Омар Ауджелло Томмазо Кандрева Антонио Адриен Силва Экдаль Олбин Верре Валерио   59' (Янкто Якуб (   59') Квальярелла Фабио   77' (Рамирес Гастон (   77') Кейта Бальде   71' (Габбьядини Маноло (   71')
Запасные: Лерис Мехди Йосида Майя Феррари Алекс Равалья Никола Ла Гумина Антонино Авогадри Лоренцо Реджини Васко
03 марта. Стадион "Луиджи Феррарис".
Протокол игры  
Кальяри 1:0 Болонья
(1:0) Ругани Даниэле 19'    
Краньо Алессио Ругани Даниэле   46' (Чеппители Лука (   46') Годин Диего Клаван Рагнар Нандес Найтан   15' Марин Рэзван   79' (Дейола Алессандро (   79') Дункан Альфред Дзаппа Габриэле   82' (Асамоа Квадво (   82') Наингголан Раджа Симеоне Джованни   61' (Паволетти Леонардо (   61') Педро Жоао   81' (Черри Альберто (   81')
Запасные: Калабрези Артуро Валюкевич Себастьян Викарио Гульельмо Перейро Гастон Арести Симоне Трипальделли Алессандро Карбони Андреа
Скорупски Лукаш Де Сильвестри Лоренцо Антов Валентин   26'   75' (Медель Гари (   75') Сумаоро Адама М'Байе Ибрахим   64' (Виньято Эмануэль (   64') Домингес Николас   32' (Схаутен Йерди (   32'   86') Сванберг Маттиас   75' (Паласио Родриго (   75') Орсолини Риккардо   64' (Ольсен Андреас (   64') Сориано Роберто Сансоне Никола Барроу Муса
Запасные: Ювара Муса Хайлоти Омар Поли Андреа Равалья Федерико Да Коста Жуниор
03 марта. Стадион "Сарденья Арена" (Кальяри).
Протокол игры  
Беневенто 0:3 Верона
    25' Фараони Марко (0:1)
    34' Фулон Дам (0:2)
    50' Ласанья Кевин (0:3)
Монтипо Лоренцо Депаоли Фабио   46' (Импрота Риккардо (   46') Глик Камил Кальдирола Лука Летиция Гаэтано   11' (Фулон Дам (   11' Туиа Алессандро   46') Сау Марко Скьяттарелла Паскуале Хетемай Перпарим Ионице Артур Инсинье Роберто   55' (Виола Николас (   55') Лападула Джанлука   74' (Гайч Адольфо (   74')
Запасные: Лукателли Игор Манфредини Никколо Ди Серио Джузеппе Мончини Габриэле Дабо Брайан Капрари Джанлука Тельо Андрес
Сильвестри Марко Маньяни Джанджакомо   83' (Фавилли Андреа (   83') Гюнтер Корай Чеккерини Федерико   79' (Бесса Даниэль (   79') Фараони Марко Тамез Адриен   66' (Стураро Стефано (   66'   72') Велозу Мигель Лазович Дарко Барак Антонин Цаканьи Маттиа   79' (Ловато Маттео (   79') Ласанья Кевин   83' (Давидович Павел (   83')
Запасные: Берарди Алессандро Четин Мерт Виейра Ронни Илич Иван Пандур Ивор Сальседо Эдди Димарко Федерико
03 марта. Стадион "Чиро Вигорито" (Беневенто).
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Милан, Удинезе
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