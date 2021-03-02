​Фонсека: «Рома» сама создаёт себе проблемы»

Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека высказался по поводу игры своей команды. Ранее в прессе появилась информация о том, что руководство римлян занялось поиском нового тренера.

«В матче с «Миланом» у нас возникло больше проблем, чем мы хотели, это правда. Но сколько качественных моментов создал «Милан»? Наша команда была сбалансированной. Дело в том, что мы сами создаём себе проблемы.

Речь не о неправильной организации обороны. Просто мы делаем ошибки, теряем мячи при построении атак. Мы работаем, чтобы не допускать ошибок, благодаря которым наши соперники создают моменты», - рассказал Фонсека на пресс-конференции.