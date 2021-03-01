Капелло: «Барелла входит в тройку лучших полузащитников Европы»

Итальянский специалист Фабио Капелло, известный по работе в мадридском «Реале», «Милане» и сборной России, высказался о полузащитнике миланского «Интера» Николо Барелле.

«Я считаю, что Николо входит в топ-3 полузащитников европейского футбола. Барелла прекрасно видит поле, он очень вынослив и задает темп игре. Он все делает хорошо.

Николо отлично отбирает мяч, после чего отдает его в атаку. С приходом этого игрока «нерадзурри» преобразились», - цитирует Капелло издание Football-Italia.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии Барелла провел 24 матча, забил три гола и сделал пять результативных передач.