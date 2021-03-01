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Капелло: «Барелла входит в тройку лучших полузащитников Европы»

01 Марта 2021, 11:58,

Итальянский специалист Фабио Капелло, известный по работе в мадридском «Реале», «Милане» и сборной России, высказался о полузащитнике миланского «Интера» Николо Барелле.

«Я считаю, что Николо входит в топ-3 полузащитников европейского футбола. Барелла прекрасно видит поле, он очень вынослив и задает темп игре. Он все делает хорошо.

Николо отлично отбирает мяч, после чего отдает его в атаку. С приходом этого игрока «нерадзурри» преобразились», - цитирует Капелло издание Football-Italia.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии Барелла провел 24 матча, забил три гола и сделал пять результативных передач.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Фабио Капелло, Николо Барелла
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