Дракслер может стать игроком «Ювентуса»

Атакующий полузащитник Юлиан Дракслер может покинуть «ПСЖ» в летнее трансферное окно. 27-летнего немецкого футболиста сватают в итальянскую Серию А, где заинтересованность в его услугах проявляет туринский «Ювентус».

Согласно информации издания Calciomercato, «старая синьора» усилится хавбеком, если он успешно пройдет медицинское обследование. Напомним, что в составе парижского гранда Дракслер выступает с 2017-го года.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции Юлиан провел 15 поединков, записав на свой счет три забитых мяча и две результативные передачи.