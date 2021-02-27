Велозу: «Роналду - легенда, как Джордан в баскетболе»

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27 Февраля 2021, 14:15,
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Хавбек «Вероны» Мигель Велозу поделился мнением о своем соотечественнике Криштиану Роналду.
«Криштиану является лучшим бомбардиром в истории футбола. У меня нет сомнений. Второго такого игрока не будет. Роналду - легенда, как Майкл Джордан в баскетболе.
Желаю ему успеха в Лиге чемпионов, хотя в этом сезоне «Ювентусу» будет непросто добиться триумфа», - приводит слова Велозу издание Tuttosport.
В первом поединке 1/8 финала ЛЧ «старая синьора» на выезде уступила «Порту» со счетом 1:2.
В нынешнем сезоне чемпионата Италии 36-летний нападающий провел 19 матчей, забил 18 голов (4 - с пенальти) и отдал три результативные передачи.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Криштиану Роналду, Мигель Велозу
ай меци тоже стал легендой.. только скандальной и жадной до денег.. )))