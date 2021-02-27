Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
Сделать ставку
﻿
1

Велозу: «Роналду - легенда, как Джордан в баскетболе»

27 Февраля 2021, 14:15,

Хавбек «Вероны» Мигель Велозу поделился мнением о своем соотечественнике Криштиану Роналду.

«Криштиану является лучшим бомбардиром в истории футбола. У меня нет сомнений. Второго такого игрока не будет. Роналду - легенда, как Майкл Джордан в баскетболе.

Желаю ему успеха в Лиге чемпионов, хотя в этом сезоне «Ювентусу» будет непросто добиться триумфа», - приводит слова Велозу издание Tuttosport.

В первом поединке 1/8 финала ЛЧ «старая синьора» на выезде уступила «Порту» со счетом 1:2.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии 36-летний нападающий провел 19 матчей, забил 18 голов (4 - с пенальти) и отдал три результативные передачи.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Криштиану Роналду, Мигель Велозу
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (1)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
ингерман
27 Февраля 2021, 14:27

ай меци тоже стал легендой.. только скандальной и жадной до денег.. )))

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Кадис» наказал «Барселону» за слабую реализацию моментов
«Кадис» наказал «Барселону» за слабую реализацию моментов
«Бавария» разгромила «Лацио» и одной ногой шагнула в четвертьфинал
«Бавария» разгромила «Лацио» и одной ногой шагнула в четвертьфинал
Чудо-гол Жиру решил исход битвы «Атлетико» и «Челси» в Бухаресте
Чудо-гол Жиру решил исход битвы «Атлетико» и «Челси» в Бухаресте
А «Спартак» – как обычно: «Красно-белые» проиграли в морозном дерби «Динамо» и бесславно вылетели из Кубка
А «Спартак» – как обычно: «Красно-белые» проиграли в морозном дерби «Динамо» и бесславно вылетели из Кубка
​Какие команды РПЛ попадут в еврокубки
​Какие команды РПЛ попадут в еврокубки


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола