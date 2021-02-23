​Ибрагимович: «Милан» реабилитируется»

Форвард «Милана» Златан Ибрагимович стал гостем телешоу Striscia la Notizia и получил приз – «Золотой тапир», вручаемый тому, кто на прошлой неделе провалился.

«Милан», как известно, проиграл «Интеру» в дерби со счётом 0:3, в результате чего отставание «россонери» от лидирующих в таблице Серии А соседей увеличилось до четырёх очков.

«Это было тяжело. Мы наделали много ошибок, но мы реабилитируемся. В следующем матче выйду на поле с «Золотым тапиром». Может, он принесёт нам удачу», - приводит слова Ибрагимовича из телешоу на своих страницах Football Italia.

В девятнадцати матчах нынешнего сезона Златан Ибрагимович забил шестнадцать голов.