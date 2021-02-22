Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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«Рома» не смогла забить «Беневенто», играя треть матча в большинстве

22 Февраля 2021, 00:47,

В воскресенье «Рома» провела далеко не самый лучший свой матч в Серии А, играя на выезде против «Беневенто». «Волки» в два раза чаще владели мячом, время от времени били по воротам и подали много угловых, однако всё это не приводило к опасности, не считая полумоментов. После удаления Камила Глика на 57-й минуте «ведьмы» вовсе перешли на удержание счета, что удалось в итоге. Особняком стоит эпизод перед финальным свистком, когда защитник с ленточки вынес мяч после удара Лоренцо Пеллегрини. После этого ВАР отменил пенальти в ворота хозяев - колдовство, не иначе.

Ничья 0:0 позволила римлянам выйти на чистое третье место с 44 очками. Их соперник давно не побеждает и идет 15-м (25).

Протокол игры  
Беневенто 0:0 Рома
Монтипо Лоренцо   85' Депаоли Фабио Глик Камил   45'   57' Барба Федерико Фулон Дам Хетемай Перпарим   78' (Тельо Андрес (   78') Скьяттарелла Паскуале   14' Виола Николас   59' (Кальдирола Лука (   59') Ионице Артур Капрари Джанлука   68' (Инсинье Роберто (   68') Лападула Джанлука   78' (Мончини Габриэле (   78')
Запасные: Лукателли Игор Сау Марко Манфредини Никколо Пастина Кристиан Ди Серио Джузеппе Диамбо Амаду Гайч Адольфо
Пау Лопес Манчини Джанлука Фасио Федерико   20'   72' (Педро Родригес (   72') Спинаццола Леонардо Карсдорп Рик   72' (Жуан Жезус (   72') Вильяр Гонсало Верету Жордан   58' (Джеко Эдин (   58') Перес Бруно Пеллегрини Лоренцо Мхитарян Генрих   82' (Эль-Шаарави Стефан (   82') Майораль Борха
Запасные: Диавара Амаду Пасторе Хавьер Фератович Амир Фузато Даниэл Миранте Антонио Подгоряну Суф Перес Карлес
21 февраля. Стадион "Чиро Вигорито" (Беневенто).

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Рома, Беневенто
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