«Рома» не смогла забить «Беневенто», играя треть матча в большинстве

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22 Февраля 2021, 00:47,
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В воскресенье «Рома» провела далеко не самый лучший свой матч в Серии А, играя на выезде против «Беневенто». «Волки» в два раза чаще владели мячом, время от времени били по воротам и подали много угловых, однако всё это не приводило к опасности, не считая полумоментов. После удаления Камила Глика на 57-й минуте «ведьмы» вовсе перешли на удержание счета, что удалось в итоге. Особняком стоит эпизод перед финальным свистком, когда защитник с ленточки вынес мяч после удара Лоренцо Пеллегрини. После этого ВАР отменил пенальти в ворота хозяев - колдовство, не иначе.
Ничья 0:0 позволила римлянам выйти на чистое третье место с 44 очками. Их соперник давно не побеждает и идет 15-м (25).
Протокол игры
Монтипо Лоренцо • 85'Депаоли Фабио • Глик Камил 45' • 57'Барба Федерико • Фулон Дам • Хетемай Перпарим 78' ( Тельо Андрес ( 78') • Скьяттарелла Паскуале • 14'Виола Николас 59' ( Кальдирола Лука ( 59') • Ионице Артур • Капрари Джанлука 68' ( Инсинье Роберто ( 68') • Лападула Джанлука 78' ( Мончини Габриэле ( 78')
Запасные: Лукателли Игор • Сау Марко • Манфредини Никколо • Пастина Кристиан • Ди Серио Джузеппе • Диамбо Амаду • Гайч Адольфо
Пау Лопес • Манчини Джанлука • Фасио Федерико 20' 72' ( Педро Родригес ( 72') • Спинаццола Леонардо • Карсдорп Рик 72' ( Жуан Жезус ( 72') • Вильяр Гонсало • Верету Жордан 58' ( Джеко Эдин ( 58') • Перес Бруно • Пеллегрини Лоренцо • Мхитарян Генрих 82' ( Эль-Шаарави Стефан ( 82') • Майораль Борха
Запасные: Диавара Амаду • Пасторе Хавьер • Фератович Амир • Фузато Даниэл • Миранте Антонио • Подгоряну Суф • Перес Карлес
21 февраля. Стадион "Чиро Вигорито" (Беневенто).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Рома, Беневенто