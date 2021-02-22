«Рома» не смогла забить «Беневенто», играя треть матча в большинстве

В воскресенье «Рома» провела далеко не самый лучший свой матч в Серии А, играя на выезде против «Беневенто». «Волки» в два раза чаще владели мячом, время от времени били по воротам и подали много угловых, однако всё это не приводило к опасности, не считая полумоментов. После удаления Камила Глика на 57-й минуте «ведьмы» вовсе перешли на удержание счета, что удалось в итоге. Особняком стоит эпизод перед финальным свистком, когда защитник с ленточки вынес мяч после удара Лоренцо Пеллегрини. После этого ВАР отменил пенальти в ворота хозяев - колдовство, не иначе.

Ничья 0:0 позволила римлянам выйти на чистое третье место с 44 очками. Их соперник давно не побеждает и идет 15-м (25).