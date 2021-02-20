«Лацио» скромно, но по делу победил в матче с «Сампдорией»

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20 Февраля 2021, 18:57,
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В матче 23-го тура Серии А «Лацио» - «Сампдория» сюрпризов не было. Хозяева доминировали на протяжении всего поединка и победили со счетом 1:0. В середине первого тайма Сергей Милинкович-Савич отлично сыграл на Луиса Альберто, который и стал автором победного гола. У Чиро Иммобиле был шанс, но удар с лета не получился убойным. Гости могли рассчитывать на 11-метровый, но проверка эпизода с помощью системы ВАР не подтвердил нарушения правил. Милинкович-Савич в концовке не реализовал выход на один с голкипером.
«Лацио» с 43 очками настиг идущую на третьем месте «Рому».
Протокол игры
|(1:0) Альберто Луис 24'
Рейна Пепе • Патрик • Ачерби Франческо • Мусаккио Матео • Марусич Адам • 82'Милинкович-Савич Сергей • Лукас Лейва 63' ( Эскаланте Гонсало ( 63' ) • 89'Альберто Луис 63' ( Мурики Ведат ( 63') • Лулич Сенад 45' 56' ( Акпа-Акпро Жан-Даниэль ( 56') • Корреа Хоакин 56' ( Фарес Мохамед ( 56') • Иммобиле Чиро 86' ( Кайседо Фелипе ( 86')
Запасные: Алиа Марко • Перейра Габриэл • Катальди Данило • Армини Николо • Пароло Марко
Аудеро Эмиль • Феррари Алекс • Йосида Майя 46' ( Берешиньски Бартош ( 46') • Коллей Омар • 74'Кандрева Антонио 81' ( Торрегросса Эрнесто ( 81') • Адриен Силва • 35'Экдаль Олбин • 60'Ауджелло Томмазо • Рамирес Гастон 46' ( Янкто Якуб ( 46') • Кейта Бальде 67' ( Дамсгор Миккель ( 67') • Квальярелла Фабио
Запасные: Лерис Мехди • Равалья Никола • Верре Валерио • Летица Карло • Тонелли Лоренцо • Габбьядини Маноло • Реджини Васко • Аскилдсен Кристоффер
20 февраля. Стадион "Олимпийский (Рим)" (Рим).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Лацио, Сампдория