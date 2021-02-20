«Лацио» скромно, но по делу победил в матче с «Сампдорией»

В матче 23-го тура Серии А «Лацио» - «Сампдория» сюрпризов не было. Хозяева доминировали на протяжении всего поединка и победили со счетом 1:0. В середине первого тайма Сергей Милинкович-Савич отлично сыграл на Луиса Альберто, который и стал автором победного гола. У Чиро Иммобиле был шанс, но удар с лета не получился убойным. Гости могли рассчитывать на 11-метровый, но проверка эпизода с помощью системы ВАР не подтвердил нарушения правил. Милинкович-Савич в концовке не реализовал выход на один с голкипером.

«Лацио» с 43 очками настиг идущую на третьем месте «Рому».