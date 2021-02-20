Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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«Лацио» скромно, но по делу победил в матче с «Сампдорией»

20 Февраля 2021, 18:57,

В матче 23-го тура Серии А «Лацио» - «Сампдория» сюрпризов не было. Хозяева доминировали на протяжении всего поединка и победили со счетом 1:0. В середине первого тайма Сергей Милинкович-Савич отлично сыграл на Луиса Альберто, который и стал автором победного гола. У Чиро Иммобиле был шанс, но удар с лета не получился убойным. Гости могли рассчитывать на 11-метровый, но проверка эпизода с помощью системы ВАР не подтвердил нарушения правил. Милинкович-Савич в концовке не реализовал выход на один с голкипером.

«Лацио» с 43 очками настиг идущую на третьем месте «Рому».

Протокол игры  
Лацио 1:0 Сампдория
(1:0) Альберто Луис 24'    
Рейна Пепе Патрик Ачерби Франческо Мусаккио Матео Марусич Адам   82' Милинкович-Савич Сергей Лукас Лейва   63' (Эскаланте Гонсало (   63'   89') Альберто Луис   63' (Мурики Ведат (   63') Лулич Сенад   45'   56' (Акпа-Акпро Жан-Даниэль (   56') Корреа Хоакин   56' (Фарес Мохамед (   56') Иммобиле Чиро   86' (Кайседо Фелипе (   86')
Запасные: Алиа Марко Перейра Габриэл Катальди Данило Армини Николо Пароло Марко
Аудеро Эмиль Феррари Алекс Йосида Майя   46' (Берешиньски Бартош (   46') Коллей Омар   74' Кандрева Антонио   81' (Торрегросса Эрнесто (   81') Адриен Силва   35' Экдаль Олбин   60' Ауджелло Томмазо Рамирес Гастон   46' (Янкто Якуб (   46') Кейта Бальде   67' (Дамсгор Миккель (   67') Квальярелла Фабио
Запасные: Лерис Мехди Равалья Никола Верре Валерио Летица Карло Тонелли Лоренцо Габбьядини Маноло Реджини Васко Аскилдсен Кристоффер
20 февраля. Стадион "Олимпийский (Рим)" (Рим).

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Лацио, Сампдория
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