Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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​Симоне Индзаги: «В оптимальном составе мы боролись за Скудетто»

20 Февраля 2021, 20:56,

Главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги после победы над «Сампдорией» (1:0) получил вопрос о том, близки ли резервисты его команды к стандартам основного состава.

«Резервисты, как вы их назвали, - это те, кто вывел нас в 1/8 финала Лиги чемпионов. Это вовсе не должно восприниматься как должное. Плюс мы по-прежнему преуспеваем в Серии А.

С момента локдауна в прошлом сезоне у нас больше не было оптимального состава. В оптимальном составе мы боролись за Скудетто и выдавали по шесть побед подряд.

У меня нет претензий к новым игрокам, мы знаем, что должны постепенно вводить их в существующую обойму. В этом сезоне у нас были две основные цели: плей-офф Лиги чемпионов и место в Лиге чемпионов на следующий сезон», - сказал Индзаги Sky Sport Italia.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Лацио, Симоне Индзаги
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