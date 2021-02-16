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​Дело «Лацио» передали в дисциплинарную комиссию, с команды могут снять очки

16 Февраля 2021, 19:46,

Дело «Лацио» было передано в дисциплинарную комиссию Федерации футбола Италии. Об этом сообщает Football Italia.

Президент римского клуба Клаудио Лотито, а также члены медицинского штаба обвиняются в махинациях с тестами на коронавирус. В ноябре некоторые футболисты выборочно пропускали матчи, что в «Лацио» связывали с ошибками лабораторий. Предполагается, что Чиро Иммобиле, сыгравший против «Торино» и «Ювентуса», должен был сесть на десятидневный карантин.

По данным источника, расследование может закончиться серьёзными санкциями для «Лацио» в виде снятия очков или зачёта поражений за ноябрьские матчи против «Торино» и «Ювентуса».
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Лацио, Клаудио Лотито
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