​Дело «Лацио» передали в дисциплинарную комиссию, с команды могут снять очки

Дело «Лацио» было передано в дисциплинарную комиссию Федерации футбола Италии. Об этом сообщает Football Italia.

Президент римского клуба Клаудио Лотито, а также члены медицинского штаба обвиняются в махинациях с тестами на коронавирус. В ноябре некоторые футболисты выборочно пропускали матчи, что в «Лацио» связывали с ошибками лабораторий. Предполагается, что Чиро Иммобиле, сыгравший против «Торино» и «Ювентуса», должен был сесть на десятидневный карантин.

По данным источника, расследование может закончиться серьёзными санкциями для «Лацио» в виде снятия очков или зачёта поражений за ноябрьские матчи против «Торино» и «Ювентуса».