Агент: «Инсинье заткнул всех критиков»

Агент капитана «Наполи» Лоренцо Инсинье Винченцо Писакане восхитился своим клиентом.

«Инсинье не реализовал важнейший одиннадцатиметровый в матче с «Ювентусом» на Суперкубке, но любовь к клубу помогла ему взять на себя ответственность исполнить пенальти в матче с туринцами в чемпионате Италии. В этом ударе было желание скрыть горечь того, что произошло несколькими неделями ранее, несмотря на шквал критики. Инсинье заткнул всех критиков», - цитирует Писакане Radio CRC.

В нынешнем сезоне 29-летний Инсинье сыграл двадцать девять матчей за «Наполи», забил десять голов и отдал пять голевых передач.