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Агент: «Инсинье заткнул всех критиков»

15 Февраля 2021, 21:38,

Агент капитана «Наполи» Лоренцо Инсинье Винченцо Писакане восхитился своим клиентом.

«Инсинье не реализовал важнейший одиннадцатиметровый в матче с «Ювентусом» на Суперкубке, но любовь к клубу помогла ему взять на себя ответственность исполнить пенальти в матче с туринцами в чемпионате Италии. В этом ударе было желание скрыть горечь того, что произошло несколькими неделями ранее, несмотря на шквал критики. Инсинье заткнул всех критиков», - цитирует Писакане Radio CRC.

В нынешнем сезоне 29-летний Инсинье сыграл двадцать девять матчей за «Наполи», забил десять голов и отдал пять голевых передач.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Наполи, Лоренцо Инсинье
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Комментарии (1)
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BESTJuventus10
15 Февраля 2021, 22:00

тем что забил пенку? лол. дебики провинциальные)

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