Эль-Шаарави остановил вора в подкате

Нападающий «Ромы» Стефан Эль-Шаарави остановил вора, который пытался украсть его машину.

Как сообщает Sky Sport Italia, итальянец стал свидетелем того, как вор разбил окно машины и попытался её угнать. Отмечается, что Стефан побежал за нарушителем закона и сбил его в подкате, после чего на место прибыла полиция.

28-летний нападающий вернулся в «Рому» в январе, заключив с римским клубом контракт до 30 июня 2023 года. Эль-Шаарави пока не появлялся на поле после своего возвращения.

Напомним, что последние полтора года Стефан провёл в китайском «Шанхай Шеньхуа», покинув клуб на правах свободного агента.