Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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Пиоли – о контрактах Ибрагимовича и Чалханоглу: «Уверен, что парни останутся в клубе»

12 Февраля 2021, 22:36,

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал ситуацию с контрактами Хакана Чалханоглу, Златана Ибрагимовича и Джанлуиджи Доннаруммой. Соглашения футболистов с клубом истекают в конце сезона.

«Клуб уже озвучил свою позицию. Я уверен, что ребята останутся в «Милане». Парни сосредоточены на работе, они хотят побеждать. Мы все хотим выжать максимум из этого сезона», - цитирует Пиоли Football Italia.

После двадцати одного тура «Милан» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Италии, в активе подопечных Пиоли сорок девять очков, отрыв от идущего следом «Интера» составляет всего лишь два зачетных балла.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Златан Ибрагимович, Джанлуиджи Доннарумма, Стефано Пиоли, Хакан Чалханоглу
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