Пиоли – о контрактах Ибрагимовича и Чалханоглу: «Уверен, что парни останутся в клубе»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал ситуацию с контрактами Хакана Чалханоглу, Златана Ибрагимовича и Джанлуиджи Доннаруммой. Соглашения футболистов с клубом истекают в конце сезона.

«Клуб уже озвучил свою позицию. Я уверен, что ребята останутся в «Милане». Парни сосредоточены на работе, они хотят побеждать. Мы все хотим выжать максимум из этого сезона», - цитирует Пиоли Football Italia.

После двадцати одного тура «Милан» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Италии, в активе подопечных Пиоли сорок девять очков, отрыв от идущего следом «Интера» составляет всего лишь два зачетных балла.