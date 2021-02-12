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«Милан» планирует выкупить Диаса у «Реала»

12 Февраля 2021, 20:35,

«Милан» планирует выкупить у «Реала» полузащитника Браима Диаса, выступающего в нынешнем сезоне за «россонери» на правах аренды.

Как рапортует Goal, руководство итальянского клуба уже сообщило футболисту, что хочет заключить с ним полноценный контракт. Отмечается, что «Реал» готов продать Диаса за тридцать миллионов евро.

21-летний испанец сыграл двадцать пять матчей за «Милан» во всех турнирах нынешнего сезона, забил четыре гола и отдал три голевые передачи.

Контракт Диаса с «Реалом» рассчитан до 30 июня 2025 года, а его трансферная стоимость по версии портала Transfermarkt оценивается в четырнадцать миллионов евро.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Реал Мадрид, Милан, Трансферы футбола - лето 2021, Браим Диас
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