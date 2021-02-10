Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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Спортивный директор «Наполи» Джунтоли: «Мы все поддерживаем Гаттузо»

10 Февраля 2021, 23:21,

Спортивный директор «Наполи» Кристиано Джунтоли поддержал главного тренера клуба Дженнаро Гаттузо.

«Мы все поддерживаем тренера. Мы верим в команду и будем продолжать бороться за все трофеи. Выводы будем делать в конце сезона», - цитирует Джунтоли Rai Sport.

В последние дни всё чаще и чаще появляется информация о конфликте Гаттузо с президентом «Наполи» Аурелио де Лаурентисом.

Неаполитанский клуб набрал тридцать семь очков в двадцати турах чемпионата Италии и расположился на шестой строчке в турнирной таблице, отставание от идущего пятым «Лацио» составляет всего лишь три зачетных балла.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Наполи, Дженнаро Гаттузо, Кристиано Джунтоли
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