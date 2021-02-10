Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

​Дель Пьеро: «Конте в тяжёлом положении»

10 Февраля 2021, 18:30,

Легенда «Ювентуса» Алессандро дель Пьеро высказался по поводу ситуации главного тренера «Интера» Антонио Конте.

Напомним, во вторник «Ювентус» прошёл «Интер» на стадии полуфинала Кубка Италии, сыграв дома 0:0 после гостевой победы.

«Конте в тяжёлом положении. «Интер» имеет сильную команду, и я думал, что они смогут выдержать все соревнования. Однако теперь Конте должен быть осторожным, ведь Серия А – единственный турнир, который «Интер» может выиграть», - рассказал дель Пьеро Sky Sport Italia.

В Серии А «Интер» занимает второе место, отставая от соседей из «Милана» на два зачётных балла.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ювентус, Интер Милан, Антонио Конте, Алессандро Дель Пьеро
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (6)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
beorn_n
10 Февраля 2021, 19:48

Скрестили!

0
rygen
10 Февраля 2021, 19:34

Божественно - это был бы идеальный игрок)

1
Только футбол
10 Февраля 2021, 19:30

новая легенда Ювентуса

10 000 рублей Получить ФРИБЕТ 10 000 рублей betcity
5 000 рублей Забрать Бонус на ставки parimatch.ru
1
Underdog
10 Февраля 2021, 19:29

Гениально)))

4
redwhite1959
10 Февраля 2021, 19:20

Дель Пирло - это - конечно - КРУТО!!!(((

1
Zenituwka
10 Февраля 2021, 19:27

Хаахах я тоже уржался

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Утечка контракта Месси. Что узнала общественность из трудового соглашения Лео
Утечка контракта Месси. Что узнала общественность из трудового соглашения Лео
Комедия ошибок Алиссона: «Манчестер Сити» разгромил «Ливерпуль» на «Энфилде», выбив «красных» из чемпионской гонки
Комедия ошибок Алиссона: «Манчестер Сити» разгромил «Ливерпуль» на «Энфилде», выбив «красных» из чемпионской гонки
Антоненко: «Головин может заканчивать карьеру, на родине ему уже воздвигли памятник»
Антоненко: «Головин может заканчивать карьеру, на родине ему уже воздвигли памятник»
«Манчестер Сити» станет чемпионом АПЛ – у команды Гвардиолы не осталось конкурентов
«Манчестер Сити» станет чемпионом АПЛ – у команды Гвардиолы не осталось конкурентов
«Эвертон» шокировал «МЮ», вырвав ничью в последней атаке
«Эвертон» шокировал «МЮ», вырвав ничью в последней атаке


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола