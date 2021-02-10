​Дель Пьеро: «Конте в тяжёлом положении»

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10 Февраля 2021, 18:30,
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Легенда «Ювентуса» Алессандро дель Пьеро высказался по поводу ситуации главного тренера «Интера» Антонио Конте.
Напомним, во вторник «Ювентус» прошёл «Интер» на стадии полуфинала Кубка Италии, сыграв дома 0:0 после гостевой победы.
«Конте в тяжёлом положении. «Интер» имеет сильную команду, и я думал, что они смогут выдержать все соревнования. Однако теперь Конте должен быть осторожным, ведь Серия А – единственный турнир, который «Интер» может выиграть», - рассказал дель Пьеро Sky Sport Italia.
В Серии А «Интер» занимает второе место, отставая от соседей из «Милана» на два зачётных балла.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Ювентус, Интер Милан, Антонио Конте, Алессандро Дель Пьеро
Скрестили!
Божественно - это был бы идеальный игрок)
новая легенда Ювентуса
Гениально)))
Дель Пирло - это - конечно - КРУТО!!!(((
Хаахах я тоже уржался