​Директор «Ювентуса» угрожал избиением начальнику «Интера»

В Италии появляются всё новые подробности о конфликте, вспыхнувшем во время ответного кубкового полуфинала между «Ювентусом» и «Интером». По данным La Gazzetta dello Sport, в перерыве в числе фигурантов стычки были спортивный директор туринцев Фабио Паратичи и начальник миланцев Габриэле Ориали.

«Держись от нас подальше, или я тебя побью», - якобы сказал Паратичи в адрес Ориали.

Впрочем, источники в «Ювентусе», о которых сообщает Calciomercato, отрицают участие Паратичи в каких-либо столкновениях. Они же считают, что тренер «Интера» Антонио Конте во вторник вечером зашёл слишком далеко в своём поведении.