Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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​Директор «Ювентуса» угрожал избиением начальнику «Интера»

10 Февраля 2021, 17:29,

В Италии появляются всё новые подробности о конфликте, вспыхнувшем во время ответного кубкового полуфинала между «Ювентусом» и «Интером». По данным La Gazzetta dello Sport, в перерыве в числе фигурантов стычки были спортивный директор туринцев Фабио Паратичи и начальник миланцев Габриэле Ориали.

«Держись от нас подальше, или я тебя побью», - якобы сказал Паратичи в адрес Ориали.

Впрочем, источники в «Ювентусе», о которых сообщает Calciomercato, отрицают участие Паратичи в каких-либо столкновениях. Они же считают, что тренер «Интера» Антонио Конте во вторник вечером зашёл слишком далеко в своём поведении.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ювентус, Интер Милан, Фабио Паратичи, Габриэле Ориали
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