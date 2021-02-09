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Дзаньоло вылечился от коронавируса

09 Февраля 2021, 11:45,

Хавбек «Ромы» Николо Дзаньоло вылечился от коронавирусной инфекции. Об этом 21-летний полузащитник сообщил посредством своего «Инстаграма».

«Тест негативный. Я возвращаюсь», - гласит сообщение футболиста в сторис.

Напомним, что Николо не выходил на поле в нынешнем сезоне из-за травмы крестообразных связок. Возвращение хавбека к тренировкам ожидается в марте-апреле текущего года.

Ранее СМИ сообщали, что в подписании Дзаньоло заинтересован туринский «Ювентус».

После 21-го тура чемпионата Италии «Рома» занимает четвертую позицию в турнирной таблице.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Николо Дзаньоло
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