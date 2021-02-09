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Лука Тони оценил перспективы Кокорина в Серии А

09 Февраля 2021, 11:25,

Экс-нападающий сборной Италии и мюнхенской «Баварии» Лука Тони высказался о перспективах российского форварда Александра Кокорина в «Фиорентине».

«Кокорин способен показывать хорошую игру. Во Флоренции его хотят использовать на позиции центрфорварда. Думаю, Александра лучше использовать в паре с кем-то. Например, с Кристианом Куаме», - передает слова Тони Vilonanews.

Кокорин пополнил ряды флорентийского клуба в зимнее трансферное окно. «Фиалки» заплатили за переход нападающего 4,5 миллиона евро. Контракт между сторонами рассчитан до лета 2024-го года.

Россиянин дебютировал за «Фиорентину» в домашнем матче с «Интером» (0:2), проведя на поле около 20 минут.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Александр Кокорин, Лука Тони
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