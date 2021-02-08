Роналду и его невеста оплатили лечение семилетнего мальчика

Португальский форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду и его невеста Джорджина Родригес оплатили лечение семилетнего мальчика, у которого в 2019-м году была выявлена нейробластома, об этом сообщили родители ребёнка.

«Томас уже отправился в Барселону, чтобы сдать анализы и начать лечение в клинике. Джорджина и Криштиану, спасибо вам за вашу помощь и большое сердце», - говорится в заявлении родителей мальчика.

Отметим, что Роналду уже неоднократно участвовал в благотворительных акциях. Криштиану регулярно тратит большие деньги и на развитие Мадейры – острова, на котором родился португалец.