Роналду и его невеста оплатили лечение семилетнего мальчика

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08 Февраля 2021, 18:46,
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Португальский форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду и его невеста Джорджина Родригес оплатили лечение семилетнего мальчика, у которого в 2019-м году была выявлена нейробластома, об этом сообщили родители ребёнка.
«Томас уже отправился в Барселону, чтобы сдать анализы и начать лечение в клинике. Джорджина и Криштиану, спасибо вам за вашу помощь и большое сердце», - говорится в заявлении родителей мальчика.
Отметим, что Роналду уже неоднократно участвовал в благотворительных акциях. Криштиану регулярно тратит большие деньги и на развитие Мадейры – острова, на котором родился португалец.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Криштиану Роналду, Джорджина Родригес