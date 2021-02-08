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«Бенфика» ведёт переговоры с Хюсаем

08 Февраля 2021, 18:33,

Защитник «Наполи» Эльсейд Хюсай может продолжить карьеру в Португалии.

Как сообщает Tuttomercatoweb, албанцем интересуется «Бенфика». Руководство португальского клуба уже вступило в переговоры с представителями Хюсая. Отмечается, что защитник принял решение покинуть «Наполи» по окончании сезона.

Хюсай сыграл четырнадцать матчей за «Наполи» во всех турнирах нынешнего сезона, но голевыми действиями не отметился. Контракт 27-летнего футболиста с клубом рассчитан до 30 июня 2021 года.

В летнее трансферное окно Эльсейдом активно интересовался «Спартак», но до перехода дело так и не дошло.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Наполи, Бенфика, Эльсейд Хюсай, Трансферы футбола - лето 2021
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