«Бенфика» ведёт переговоры с Хюсаем

Защитник «Наполи» Эльсейд Хюсай может продолжить карьеру в Португалии.

Как сообщает Tuttomercatoweb, албанцем интересуется «Бенфика». Руководство португальского клуба уже вступило в переговоры с представителями Хюсая. Отмечается, что защитник принял решение покинуть «Наполи» по окончании сезона.

Хюсай сыграл четырнадцать матчей за «Наполи» во всех турнирах нынешнего сезона, но голевыми действиями не отметился. Контракт 27-летнего футболиста с клубом рассчитан до 30 июня 2021 года.

В летнее трансферное окно Эльсейдом активно интересовался «Спартак», но до перехода дело так и не дошло.