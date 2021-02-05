Пелле вернулся из Китая в Италию

Опытный итальянский форвард Грациано Пелле близок к возвращению в чемпионат Италии, об этом сообщил посредством «Твиттера» инсайдер Джанлука ди Марцио.

По данным журналиста, в четверг, четвертого февраля, 35-летний нападающий вернулся на родину из Китая, где на протяжении длительного отрезка времени защищал цвета клуба «Шаньдун Лунэн».

Ранее СМИ сообщали, что заинтересованность в услугах Пелле проявляют «Парма», туринский «Ювентус» и миланский «Интер».

Грациано выступал в китайском чемпионате с 2016-го года. Итальянец принял участие в 101 поединке, записав на свой счет 51 гол.