Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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Пелле вернулся из Китая в Италию

05 Февраля 2021, 09:22,

flickr.com

Опытный итальянский форвард Грациано Пелле близок к возвращению в чемпионат Италии, об этом сообщил посредством «Твиттера» инсайдер Джанлука ди Марцио.

По данным журналиста, в четверг, четвертого февраля, 35-летний нападающий вернулся на родину из Китая, где на протяжении длительного отрезка времени защищал цвета клуба «Шаньдун Лунэн».

Ранее СМИ сообщали, что заинтересованность в услугах Пелле проявляют «Парма», туринский «Ювентус» и миланский «Интер».

Грациано выступал в китайском чемпионате с 2016-го года. Итальянец принял участие в 101 поединке, записав на свой счет 51 гол.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Трансферы футбола - зима 2021, Грациано Пелле
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