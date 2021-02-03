Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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Шкриньяр: «Один и тот же клуб побеждал в Серии А последние девять лет, мы хотим прервать эту серию»

03 Февраля 2021, 20:13,

Global Look Press

Защитник «Интера» Милан Шкриньяр рассказал, что не злился, несмотря на то, что не получал игрового времени в концовке прошлого сезона.

«Я не играл в Лиге Европы, где мы добились успеха, не выходил на поле в важных матчах. Несмотря на всё это, я не злился. Напротив, старался помочь команде любым способом. В тот момент я понимал, что будет сложно завоевать место в стартовом составе, но сейчас ситуация изменилась.

У нас отличная команда, мы стараемся не говорить о чемпионстве, но, конечно, ставим перед собой серьезные задачи. Один и тот же клуб побеждал в Серии А последние девять лет, мы хотим прервать эту серию», - цитирует Шкриньяра sport.sk.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Интер Милан, Милан Шкриньяр
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Комментарии (1)
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1
Tavadi
03 Февраля 2021, 20:47

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