«Ювентус» и «Дженоа» совершили ряд странных трансферов: Афера или гениальный менеджмент?

В Италии закрылось трансферное окно, причём многие клубы Серии А были активны на рынке. Тем не менее за переходами Александра Кокорина, Виктора Коваленко, Марио Манджукича не все обратили внимание на странные сделки между «Ювентусом» и «Дженоа». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» разбирается в произошедшем.

«Ювентус» и «Дженоа» совершили сразу ряд сделок, которые стоит обсудить. Туринцы приобрели у генуэзцев права на 19-летнего Николо Ровеллу, а «грифоны» в свою очередь подписали контракты с экс-представителями «Старой синьоры» — 20-летним Маноло Портановой и 19-летним Элиа Петрелли. СМИ успели окрестить обменом, но это не совсем так. Дело в том, что официальные детали сделки были опубликованы:

- «Ювентус» заплатит «Дженоа» за Ровеллу 18 миллионов евро в течение ближайших трёх лет, кроме того, соглашением предусмотрена возможность выплаты дополнительно ещё 2 миллионов в качестве бонусов;

- «Дженоа» за Портанову заплатит 10 миллионов евро, кроме того, соглашением предусмотрена возможность выплаты дополнительно ещё 5 миллионов в качестве бонусов;

- «Дженоа» за Петрелли заплатит 8 миллионов евро, кроме того, соглашением предусмотрена возможность выплаты дополнительно ещё 5,3 миллиона в качестве бонусов.

Мы уже привыкли, что в мире финансового фейр-плей простой обмен футболистами невыгоден клубам. Намного проще провести две формально независимые сделки, растянуть оплаты на несколько лет, чтобы красиво показывать цифры в отчётности. Тем не менее, кажется, что «Ювентус» с «Дженоа» переплюнули многих в своём умении.

Ровеллу называют одним из самых талантливых игроков Италии. Однако пока на его счету меньше 15 матчей в профессиональном футболе! После коронакризиса такая стоимость вызывает лёгкое недоумение. Кстати, transfermarkt.de оценивает Ровеллу в 4 миллиона евро. В целом действие топ-клуба можно понять: туринцы хотят застолбить за собой молодого игрока, чтобы его не приобрели конкуренты, а деньги в клубе есть. Но вот щедрость «Дженоа», конечно, слегка удивляет. За 18 миллионов евро можно было приобрести по-настоящему крепкого футболиста, а не двух юнцов, к тому же именно из «Ювентуса». Портанова оценивается немецким порталом в 1 миллион евро, Петрелли – в 250 тысяч (а теперь посмотрите на их трансферную стоимость!). На счету первого 4 матча в профессиональном футболе, на счету второго – 0. Странные траты от клуба, который борется за выживание.

Кстати, странности в этих трансферах не закончились. Ровелла продолжит играть за «Дженоа» … до лета 2022 года! То есть аренда не на привычные полгода, а сразу на полтора. В свою очередь генуэзцы 8-миллионного Петрелли отправили за игровой практикой в «Реджину», выступающую в Серии В. Для интереса, за Элдора Шомуродова «Дженоа» заплатил меньше. Вот он парадокс: за основного форварда в Генуе платят меньше, чем за молодого, которого отправляют в аренду в Серию В.

Наверное, каждый вправе делать выводы. Сделки, которые провернули «Ювентус» и «Дженоа» между собой, в настоящее время не запрещены. Никто не мешает купить футболиста за любые деньги, рынок свободный, регулирования цен нет. Однако в этой связи большой вопрос появляется к проверкам финансового фейр-плей, если на деле их оказывается довольно легко обойти парой незатейливых трансферов.

Андрей Центров