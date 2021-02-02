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Д'Амброзио продлит контракт с «Интером»

02 Февраля 2021, 11:40,

Global Look Press

Боссы миланского «Интера» заинтересованы в подписании нового трудового соглашения с защитником команды Данило Д'Амброзио. Об этом рапортует посредством «Твиттера» журналист Николо Скира.

По данным инсайдера, на днях стороны провели встречу, на которой обсудили детали нового контракта. В ближайшее время клуб объявит о пролонгации сотрудничества с 32-летним исполнителем до 2022-го года.

Д'Амброзио защищает цвета миланского коллектива с 2013-го года.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Италии Данило провел 11 поединков, записав на свой счет три забитых мяча. В пассиве защитника две желтые карточки.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Интер Милан, Данило Д’Амброзио
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Комментарии (1)
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Кар Карыч
02 Февраля 2021, 12:04

Настоящий патриций!

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