Полузащитник «Герты» Сами Хедира попрощался с болельщиками «Ювентуса».

«Дорогие ювентини, хочу поблагодарить вас от всей души. Это было невероятно красивое и, в первую очередь, успешное время. Мы выиграли пять титулов Серии А за пять лет, три раза выиграли Кубок Италии и один раз – Суперкубок. Горжусь тем, что был частью этой эпохи.

Для меня всегда было честью надевать эту футболку, я всегда буду помнить много хороших моментов. Любую команду делают люди, я был очень рад встретить здесь не только партнёров по команде, но и настоящих друзей.

Удачи в будущем. Скрещиваю пальцы и верю в чемпионство», - написал Хедира в «Инстаграме».