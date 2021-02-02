Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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Хедира попрощался с болельщиками «Ювентуса»

02 Февраля 2021, 00:29,

Global Look Press

Полузащитник «Герты» Сами Хедира попрощался с болельщиками «Ювентуса».

«Дорогие ювентини, хочу поблагодарить вас от всей души. Это было невероятно красивое и, в первую очередь, успешное время. Мы выиграли пять титулов Серии А за пять лет, три раза выиграли Кубок Италии и один раз – Суперкубок. Горжусь тем, что был частью этой эпохи.

Для меня всегда было честью надевать эту футболку, я всегда буду помнить много хороших моментов. Любую команду делают люди, я был очень рад встретить здесь не только партнёров по команде, но и настоящих друзей.

Удачи в будущем. Скрещиваю пальцы и верю в чемпионство», - написал Хедира в «Инстаграме».
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Ювентус, Сами Хедира
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