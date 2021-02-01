«Наполи» попрощается с Гаттузо летом

По окончанию нынешнего сезона Дженнаро Гаттузо оставит тренерский мостик «Наполи», о чём сообщает Sky Sport Italia. По данным источника, в последнее время позиции тренера в Неаполе пошатнулись на фоне турнирной ситуации в Серии А – неаполитанцы на девять зачётных баллов отстают от лидирующего «Милана».

Ранее «Наполи» публиковал заявление, в котором выражал доверие Гаттузо и его тренерскому штабу. Впрочем, проблемы в отношениях главного тренера и президента клуба Аурелио де Лаурентиса всё же существуют, если верить источнику.

После воскресной победы над «Пармой» Гаттузо отреагировал на частые слухи о своём увольнении.