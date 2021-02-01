Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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«Наполи» попрощается с Гаттузо летом

01 Февраля 2021, 18:38,

Global Look Press

По окончанию нынешнего сезона Дженнаро Гаттузо оставит тренерский мостик «Наполи», о чём сообщает Sky Sport Italia. По данным источника, в последнее время позиции тренера в Неаполе пошатнулись на фоне турнирной ситуации в Серии А – неаполитанцы на девять зачётных баллов отстают от лидирующего «Милана».

Ранее «Наполи» публиковал заявление, в котором выражал доверие Гаттузо и его тренерскому штабу. Впрочем, проблемы в отношениях главного тренера и президента клуба Аурелио де Лаурентиса всё же существуют, если верить источнику.

После воскресной победы над «Пармой» Гаттузо отреагировал на частые слухи о своём увольнении.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Наполи, Дженнаро Гаттузо
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