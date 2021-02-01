​Д’Амброзио возобновил тренировки досрочно

Защитник «Интера» Данило Д’Амброзио в рекордные сроки восстановился от травмы медиальной коллатеральной связки, сообщает Il Corriere dello Sport. По данным источника, тридцатидвухлетний футболист в воскресенье уже тренировался с командой.

Д’Амброзио угодил в лазарет в игре против «Сампдории», состоявшейся шестого января. Полузащитник генуэзской команды Мехди Лерис даже приносил извинения за эпизод, по итогам которого он нанёс игроку «Интера» травму.

В нынешнем сезоне Данило Д’Амброзио провёл за «Интер» шестнадцать матчей. В них защитник отметился тремя голами.