​«Фиорентина» показала гол Кокорина на тренировке

Александр Кокорин готовится дебютировать в итальянском футболе. На прошлой неделе российский нападающий стал игроком «Фиорентины», подписав контракт сроком на три с половиной года.

Пресс-служба «фиалок» опубликовала в Twitter видео гола Кокорина, забитого на тренировке. Результативный пас на российского форварда делает известный футболист Франк Рибери.

Дебютировать в футболке «Фиорентины» Кокорин может в ближайшую пятницу, пятого февраля. Команда Чезаре Пранделли в родных стенах сыграет против «Интера», занимающего второе место в турнирной таблице Серии А.