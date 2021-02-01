Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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​«Фиорентина» показала гол Кокорина на тренировке

01 Февраля 2021, 15:25,

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Александр Кокорин готовится дебютировать в итальянском футболе. На прошлой неделе российский нападающий стал игроком «Фиорентины», подписав контракт сроком на три с половиной года.

Пресс-служба «фиалок» опубликовала в Twitter видео гола Кокорина, забитого на тренировке. Результативный пас на российского форварда делает известный футболист Франк Рибери.

 

Дебютировать в футболке «Фиорентины» Кокорин может в ближайшую пятницу, пятого февраля. Команда Чезаре Пранделли в родных стенах сыграет против «Интера», занимающего второе место в турнирной таблице Серии А.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Фиорентина, Александр Кокорин
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