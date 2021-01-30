Мальдини – о контракте Доннаруммы: «Мы заморозили переговоры до закрытия трансферного окна»

Спортивный директор «Милана» Пауло Мальдини высказался о ситуации с контрактом голкипера Джанлуиджи Доннаруммы.

«Мы заморозили все переговоры о продлении контрактов до закрытия трансферного окна. Клуб позволил нам пригласить несколько игроков, мы усилились, наша команда способна бороться за трофеи. Сейчас мы не чувствуем никакого давления. Но я неоднократно говорил, что если мы не выиграем чемпионат, то это не будет неудачей. Я расстроюсь только в том случае, если команда не будет бороться за титул в последних десяти турах, это будет свидетельствовать об отсутствии амбиций», - цитирует Мальдини Sky Sport italia.