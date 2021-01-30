«Интер» и «Рома» не договорились об обмене Санчеса на Джеко

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30 Января 2021, 13:25,
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Миланский «Интер» и «Рома» не смогли договориться об обмене форвардами. Планировалось, что Алексис Санчес переедет в Рим, а в обратном направлении отправится Эдин Джеко.
Как сообщает журналист Джанулука ди Марцио, столичный клуб не устроила финансовая сторона сделки. По этой причине переговоры были приостановлены.
Отметим, что портал Transfermarkt оценивает Санчеса в десять миллионов евро, а Джеко - в восемь миллионов. Поэтому не исключена доплата со стороны римского клуба.
Ранее СМИ сообщали, что Джеко покинет «Рому» из-за конфликта с главным тренером команды Паулу Фонсекой.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Интер Милан, Рома, Алексис Санчес, Трансферы футбола - зима 2021, Эдин Джеко
А чего они хотели, Джеко постарше и Санчес может дать даже большую пользу команде? Конечно, Интер хотел доплату и мог диктовать условия, это же больше нужно было Роме, нежели Интеру. А вообще, Роме бы примирить Фонсеку с Джеко, долго же работали вместе, это похоже на какой-то фарс.