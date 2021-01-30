«Интер» и «Рома» не договорились об обмене Санчеса на Джеко

Миланский «Интер» и «Рома» не смогли договориться об обмене форвардами. Планировалось, что Алексис Санчес переедет в Рим, а в обратном направлении отправится Эдин Джеко.

Как сообщает журналист Джанулука ди Марцио, столичный клуб не устроила финансовая сторона сделки. По этой причине переговоры были приостановлены.

Отметим, что портал Transfermarkt оценивает Санчеса в десять миллионов евро, а Джеко - в восемь миллионов. Поэтому не исключена доплата со стороны римского клуба.

Ранее СМИ сообщали, что Джеко покинет «Рому» из-за конфликта с главным тренером команды Паулу Фонсекой.